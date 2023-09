Mira promove ação de limpeza nos areais de duas praias

Iniciativa do Município de Mira decorre no âmbito do Dia Internacional da Limpeza Costeira.

O Dia Internacional de Limpeza Costeira celebra-se, em 2023, entre os dias 16 e 24 de setembro. Nesse âmbito, a Câmara Municipal de Mira, associa-se à Oceano Azul Foundation nesta comemoração, com uma iniciativa de recolha de lixo nos areais da Praia de Mira e da Praia do Poço da Cruz, no próximo sábado, dia 23 de setembro.

Esta iniciativa pretende sensibilizar para a problemática do lixo marinho. É um evento global que promove ações locais de limpeza em praias, zonas costeiras, rios, lagos e outros cursos de água.

A atividade em Mira é aberta a todos os que queiram ajudar a manter limpas as praias do concelho.

Com encontro marcado para as 9h30, junto à estátua do pescador na Praia de Mira, esta iniciativa é uma parceria entre a Câmara Municipal de Mira, a Junta de Freguesia da Praia de Mira e a Adamastor – Associação de Nadadores Salvadores de Mira.

“Manter as nossas praias limpas é fundamental para nós, pelo que iniciativas como esta, de manutenção e sensibilização, são de particular importância. É importante que quem usufrui das nossas praias reconheça a importância de respeitar os areais e o oceano”, sublinhou Artur Fresco, o presidente da Câmara Municipal de Mira.

Desde 2020 que o Programa Bandeira Azul se associa à iniciativa da Fundação Oceano Azul para promover o Dia Internacional de Limpeza Costeira, transformando este dia numa semana completa divulgando as limpezas de praia organizadas por diferentes Associações e Movimentos.