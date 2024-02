Praia Fluvial da Barrinha de Mira com autorização para avançar

Município aguarda a decisão de alteração do Plano de Ordenamento Costeiro para a concessão do apoio de praia, que será instalado na área da “antiga” prancha, em frente ao Parque Municipal de Campismo da Praia de Mira.

A Praia Fluvial da Barrinha, na Praia de Mira, é uma das seis novas praias portuguesas que surgem a partir da Proposta de Lista de Águas Balneares (costeira, de transição e interiores), identificadas anualmente, avança a Câmara Municipal de Mira.

A proposta, segundo nota de imprensa, esteve em procedimento de consulta pública pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) durante um mês (de 5 de janeiro e 5 de fevereiro), no âmbito da legislação em vigor, sendo este procedimento da APA um primeiro passo legal para oficializar as praias em questão e dar aos municípios meios para intervirem ao nível das infraestruturas.



Por isso, o presidente Artur Fresco expressa a sua satisfação com este avanço: “Demos mais um passo significativo no longo percurso para o regresso da Praia Fluvial à Barrinha da Praia de Mira. A reativação desta praia fluvial é um projeto que tem sido transversal e este e a outros executivos, dada a sua importância para a Praia de Mira, enquanto praia recordista da Bandeira Azul”, refere.

Ainda segundo aquela nota, atualmente, o Município “aguarda a decisão de alteração do Plano de Ordenamento Costeiro (POC) para a concessão do apoio de praia, que será instalado na área da “antiga” prancha, em frente ao Parque Municipal de Campismo da Praia de Mira.”

Segundo o vereador Bruno Alcaide, “a intenção do Município é equipar toda a zona circundante da “antiga prancha” com os equipamentos necessários para usufruto da praia fluvial, como que numa homenagem ao passado da Barrinha da Praia de Mira”.