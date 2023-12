Quase tudo pronto para receber a festa de Fim de Ano na Praia de Mira

A festa de fim de ano na Praia de Mira é já uma referência na região centro e no país e conta com o “carimbo” da RFM. A poucos dias do evento, são esperadas milhares de pessoas que, durante os próximos três dias, deverão rumar à Praia de Mira.

Com um programa alargado e entrada livre, o Réveillon da Praia de Mira começa já esta sexta-feira, dia 29 de dezembro, no Largo da Barrinha, com a inauguração do Street Food Réveillon Weekend e a atuação dos “Tangerina não é Clementina”.

Os festejos continuam no sábado, dia 30, com a banda “Top Som” a partir das 22h30 que, com certeza, farão um espetáculo memorável no palco principal.

A noite de passagem de ano, no domingo, dia 31, começa da melhor forma, com a atuação da “Rafeiros Band”, a partir das 22h30, seguida de um espetáculo piromusical que marcará a entrada no Ano Novo, às 00h00. Segue-se o cabeça de cartaz Nuno Ribeiro, a partir das 00h30 e o DJ da RFM Pedro Simões encerrará a noite com muita música para aquecer os mais resistentes.

Nuno Ribeiro, destaca que é a primeira vez que atua numa Passagem de Ano: “O que posso prometer é que vou preparar um concerto ainda mais especial, com mais energia e alegria, com muita entrega, que é o que precisamos nessa noite, que é das mais importantes do ano. Espero vê-los a todos na primeira fila”.

Já o presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, convida todos a visitarem a Praia de Mira, neste que será um fim de semana memorável.

A festa de despedida de 2023 e entrada em 2024 na Praia de Mira, resulta novamente de uma parceria de sucesso entre a Câmara Municipal de Mira e a RFM. A entrada é livre.