Misericórdia de O. do Bairro realiza congresso para dar respostas à demência

A Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro vai realizar no próximo dia 22 de setembro, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, o Congresso “Demência. E Agora!?”.

Esta iniciativa, organizada pela equipa do Centro de Intervenção Comunitária à Pessoa com Demência e Cuidadores – Centro Rainha D. Leonor, tem por objetivo “desmistificar a demência e abordar temas que tendem a ser esquecidos, sendo nossa intenção que o mesmo não seja apenas direcionado para técnicos que desempenhem funções/tenham interesse na área, mas também para estudantes e cuidadores/familiares de pessoas com demência”, explica a organização.

O programa do congresso, que decorrerá ao longo de toda aquela sexta-feira, abre logo a partir das 8h30 para as tarefas inerentes do secretariado, estando prevista a sessão de abertura para as 9h30, com a participação de Leontina Novo (provedora da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro e mesária do Centro Rainha D. Leonor), Pedro de Almeida (diretor executivo do ACES Baixo Vouga) e Duarte Novo (presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro).

Ao longo dos dias estão previstos vários painéis sobre o tema central, com a participação de especialistas da área, que abordarão “Alterações Comportamentais na Demência”, “Luto na Demência”, “Boas Práticas na Demência”, “O Desafio de Cuidar”, “Políticas de Saúde Pública na Saúde Mental”.

A mesa de encerramento está prevista para depois das 17h, com a participação de Manuel Caldas de Almeida (União das Misericórdias Portuguesas), Maria José Hespanha (Coordenadora Regional para a Demência) e Fernando Mendonça (Diretor do Centro Distrital de Aveiro da Segurança Social).

Integram a Comissão Organizadora do evento a Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro e a Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB) .