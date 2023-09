Múltiplas atividades assinalam aniversário da Batalha do Bussaco

No próximo dia 27, aquando das cerimónias protocolares, os canhões voltarão a ecoar na Serra do Bussaco, de forma simbólica, mas as iniciativas que evocam as Invasões Francesas começam dias antes.

Os 213 anos da Batalha do Bussaco, que se assinalam a 27 de setembro, serão comemorados com um programa com diversas atividades, do cinema à literatura, da música, coma Orquestra Ligeira do Exército, às cerimónias protocolares a cargo do Exército Português.

Será na manhã de 27 de setembro, aquando das cerimónias protocolares, que os canhões voltam a ecoar na Serra do Bussaco, de forma simbólica, mas as iniciativas que evocam as Invasões Francesas começam dias antes, com propostas que incluem cinema, uma caminhada “Na Rota Napoleónica”, a unir os concelhos da Mealhada, de Mortágua e de Penacova, o lançamento do livro “Vêm aí os franceses”, de Mário Silva Carvalho, e a Feira da Guerra Peninsular – “Adieu Napoleão”.

A Feira da Guerra Peninsular “Adieu Napoleão” promete animar todo o fim de semana (23 e 24 de setembro) com a recriação de todo o ambiente do século XIX, desde as tendas de saltimbancos ao acampamento militar, com teatro, música e atividades para crianças.

No dia 26, destaca-se o lançamento do livro “Vêm aí os franceses”, de Mário Silva Carvalho, vencedor do Prémio Literário António Augusto Costa Simões, pelas 17h, no Casino do Luso, e, pelas 21h, o concerto pela Orquestra Ligeira do Exército.

Já a 27 de setembro, após uma manhã de cerimónias protocolares, durante a tarde, a Fundação Mata do Bussaco realizar a tradicional feira, nas Portas de Sula, complementando as comemorações.

“As Comemorações da Batalha do Bussaco fazem parte da memória coletiva das comunidades dos municípios de Mealhada, Mortágua e Penacova (…). Passados três séculos, procuramos retirar aspetos positivos deste episódio da história da região e do país, agregando toda esta dimensão histórica aos ativos turísticos que temos para oferecer a quem nos visita”, explica Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada.

Programa

14 e 21 de setembro l 22h l Posto de Turismo Luso-Bussaco

CineLuso l “Terra Queimada”, de Paulo Fajardo

CineLuso l “A Primeira Linha de Wellington”, de Paulo Fajardo

23 e 24 de setembro l 10h30 às 00h30 l Alameda do Casino e Fonte de S. João, Luso

Feira da Guerra Peninsular – Adieu Napoleão

A Feira da Guerra Peninsular contempla vários espaços e atividades: Exposição Histórica, Tenda dos Saltimbancos, Zona Infantil, Bar dos Carmelitas e zona de espetáculos.

23 de setembro

10h às 00h l Xadrez da Alameda l A Batalha do Bussaco na Guerra Peninsular – Exposição

15h às 00h l Fonte de S. João l Zona Infantil – Insuflável, Acampamento militar, Barco da corte

21h15 l Xadrez da Alameda l Terra Queimada – Teatro

22h l Palco Alameda l Edna – Fado

24 de setembro

9h l Luso > Obelisco

Caminhada “Na Rota Napoleónica” – Os três municípios ligados à Mata Nacional do Bussaco, Mealhada, Mortágua e Penacova iniciam a sua caminhada rumo ao ponto de encontro – o Obelisco.

Partida: Lago do Luso l 9h30

Paragem: Obelisco l Mata Nacional do Bussaco

Chegada: Lago do Luso l 12h45

Inscrições: bit.ly/rotanapoleonica

11h30 l Tenda dos saltimbancos l Hora do Conto – Contos de histórias

12h l Tenda dos saltimbancos l Momento Mágico Miguel Correia – Magia

15h às 18h l Fonte de S. João – Castelo da Corte l Animação infantil

16h l Alameda do Casino l Grupo de Cavaquinhos Corticeiro de Cima

26 de setembro

17h l Casino do Luso l Lançamento do livro “Vem Aí os Franceses”, Mário Silva Carvalho, vencedor do Prémio Literário António Augusto da Costa Simões.

21h l Alameda do Casino l Concerto pela Orquestra Ligeira do Exército

27 de setembro

9h l Obelisco l Mata Nacional do Bussaco l Cerimónias Protocolares do Exército Português. Festejos populares.