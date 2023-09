Município de Anadia dá boas-vindas ao pessoal docente e não docente

O Município de Anadia promoveu, no passado dia 8 de setembro, no Pavilhão de Desportos de Anadia, a segunda edição do “Encontro com a Educação”, que juntou o pessoal docente e não docente do Agrupamento de Escolas de Anadia, proporcionando assim um momento de convívio, de partilha e de aprendizagem entre os profissionais dos estabelecimentos de ensino do concelho.

A iniciativa teve como convidado David Rodrigues, professor de Educação Especial, que abordou a questão da educação inclusiva.

Educar é uma missão

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, sublinhou que “a Educação é a base para o desenvolvimento individual e coletivo e é, através da Educação, que podemos ambicionar construir uma sociedade e um mundo melhor, marcado por valores universais que garantem a dignidade do ser humano”, acrescentando ainda que “educar é um processo contínuo e uma responsabilidade social que não se esgota nem na família, nem nas instituições de ensino, mas que se estende a todos os agentes da comunidade que devem ter um papel ativo na promoção de uma melhor educação”.

A autarca acredita que todos juntos, “com um forte sentido de responsabilidade e muita cordialidade, será muito mais fácil cumprir a nossa missão”, adiantando que a Câmara Municipal de Anadia “está inteiramente disponível para, em conjunto, termos capacidade para proporcionar as melhores condições para o adequado desenvolvimento das atividades escolares, e para que as famílias encontrem na escola um apoio às suas reais necessidades”. Espera que os desafios que “teremos de enfrentar contribuam para a construção de um futuro melhor para todos”.

Teresa Cardoso agradeceu a presença de todos os docentes e não docentes, dirigindo ainda uma palavra de reconhecimento a David Rodrigues “pela partilha do seu valioso conhecimento”.

Já o diretor do Agrupamento de Escolas de Anadia, Aníbal Marques, deu as boas vindas a todos os presentes, desejando que o novo ano letivo decorra pelo melhor e que “sejamos capazes de fazer a diferença”.

O programa finalizou com um momento musical protagonizado pelos jovens Carolina Marques e Matheus Tomé.