Na Mamarrosa, irmãos prestam tributo às vinhas da família

Chama-se Tribunus Familly Wines, o projeto que nasceu do sonho de dois irmãos da Mamarrosa (Oliveira do Bairro) para prestar o tributo à família, que mantém a vinha e o vinho como tradição ao longo de vários anos. Luís e Liliana Tribuna emprestam a sua juventude à experiência da mãe Isaura, permitindo a produção de um espumante DOC Bairrada singular e de homenagem à família Tribuna.

Luís e Liliana Tribuna cresceram por entre as vinhas na Quinta da Gala, no Troviscal e na Mamarrosa, e desde cedo perceberam a importância que os vinhedos tinham para a família.

A Liliana é técnica de radiologia e o Luís é contabilista certificado e diretor financeiro numa empresa. Em comum têm esta origem familiar e a mão da mãe Isaura que alimenta esta ligação com o passado ligado à produção de vinho.

Em 2017, em jeito de brincadeira e experiência, os “manos” Tribuna produziram um espumante caseiro, que deram a provar a alguns colegas de trabalho, que de imediato incentivaram os jovens produtores a apostarem naquele produto e a criarem circuitos comerciais para o mesmo.

“A nossa produção era pequena, foi só para consumo interno e nunca equacionámos isso”, explicou Luís Tribuna, mas o certo é que em 2019, em plena pandemia da Covid-19, foi criada a marca Tribunus e, desde logo, a aposta residiu na produção de um espumante DOC Bairrada “para impulsionar a nossa região e fazer-nos valer dela como valorização do nosso produto”, completou.

Com uma pequena produção de 600 unidades, valorizando as castas Bical, Maria Gomes e Baga, o Tribunus esgotou em apenas 15 dias, levando os dois irmãos a duplicar a produção em 2020 e 2021. Para 2023 o número aumentou para 1.300 garrafas, todas com estágio de nove meses.

“O projeto é uma homenagem à família e aos nossos antepassados e dar valor àquilo que a nossa mãe faz. É inglório vender uvas a 30 cêntimos o quilo. Assim valorizamos o que temos e procuramos nichos de mercado”, comenta Luís Tribuna, apontando que “é um escape para as nossas vidas agitadas e é um orgulho dar continuidade àquilo que os nossos avós e pais fizeram e fazem”.

Para Liliana Tribuna, antes de existir este sonho, “existe entre nós, não só uma relação de irmãos, mas de grande amizade, entreajuda e compreensão”. E destaca que para além disso está “o anseio que o nome da nossa família perdure no tempo”, o que fez com que este projeto nascesse. “Nem sempre foi, nem é fácil, mas estou ciente que quando se faz com amor, tudo flui! Foi fácil olhar para os hectares de vinha e para o conhecimento e tradição da nossa família e ver o potencial que ali existia. Não foi fácil materializar. Mas aqui estamos nós, com vontade de crescer e sermos melhores”, conclui.

Expansão no horizonte

Com a qualidade desta experiência a satisfazer quem produz e quem consome, os irmãos Tribuna querem juntar quantidade a essa qualidade e equacionam já expandir a produção, mas “sempre de forma sustentada”, tendo em conta o custo dos materiais inerentes à produção e a escassez de mão-de-obra.

O futuro até pode passar por juntar vinhos tinto e branco ao rótulo do espumante que agora produzem, mas para já “a preocupação é consolidar a marca e fazer um produto bom e não dois ou três medianos”, ressalvam.

O Tribunus é um espumante tipicamente bairradino, com castas típicas da região, mas é apontado como tendo “um perfil mais suave que o típico espumante bairradino, não sendo tão gaseificado nem com uma acidez tão acentuada. Um espumante que não incomoda o paladar”, classifica Luís Tribuna.

Com venda direta por parte dos produtores, o Tribunus tem um custo de 6 euros por unidade e resulta da produção feita em adega na Mamarrosa, apenas com serviço de espumantização externo e com o acompanhamento de um amigo da família, o conhecido enólogo Bruno Seabra.

“Esta é a melhor solução encontrada para controlar os custos de produção, numa altura em que os preços de rótulos, garrafas, rolhas e inox dispararam”, disse Luís Tribuna.

O projeto pode ser acompanhado em tribunus.pt.

Este trabalho faz parte do Especial Vindimas 2023