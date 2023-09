O. do Bairro e Anadia apostam na digitalização do comércio e serviços locais

As Câmaras Municipais de Oliveira do Bairro e de Anadia vão investir perto de 1 milhão de euros cada na digitalização do comércio e serviços locais.

A cerimónia de apresentação dos projetos aprovados decorreu no passado dia 6 de setembro, no Palácio da Bolsa, no Porto, com a presença do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda.

Contemplados comércios e serviços do centro da cidade

No Município de Oliveira do Bairro, o investimento decorre de uma candidatura da autarquia, em parceria com a Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB), à medida “Bairros Comerciais Digitais” do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), aprovada com um investimento total de 950 mil euros, com 750 mil elegíveis e apoiados a 100%.

De acordo com Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, o projeto “Oliveira do Bairro – Digital e Sustentável” prevê investimentos na “digitalização do comércio e serviços localizados no núcleo central da cidade de Oliveira do Bairro, na gestão e ordenamento do estacionamento dentro da cidade e na promoção e dinamização da economia local”.

“A zona abrangida”, explicou o autarca, “contempla um total de 140 estabelecimentos, dos quais 71 dos setores comercial, HORECA e serviços”.

A autarquia vai fazer a apresentação pública do projeto, em data ainda a definir.

Mais de 200 estabelecimentos abrangidos

Já em Anadia, a candidatura que a autarquia apresentou, também em parceria com a ACIB, intitulada “Anadia Digit@ll” visa, da mesma forma, modernizar e potenciar o comércio na cidade e representa um investimento de aproximadamente 1 milhão de euros, sendo que cerca de 77% desse valor é a fundo perdido.

A candidatura apresentada pela Câmara Municipal foi a terceira mais pontuada do distrito de Aveiro.

Delineado a dois anos, o projeto “Anadia Digit@ll” abrange as principais ruas do núcleo urbano de Anadia, abarcando mais de 200 estabelecimentos com uma componente de intervenção no espaço público e outra de capacitação digital.

O projeto prevê a reabilitação urbanística, a instalação de sistemas de conetividade comuns e de mobiliário urbano, marketplace, aplicação móvel, experiência e monitorização de consumo, gestão de tráfego e afluência, feira digital, integração de soluções logísticas coletivas, sistema de informação de estacionamento e outras soluções digitais para estimular o comércio local.

Além deste investimento, a Câmara Municipal de Anadia dispõe já de um regulamento que permite rececionar candidaturas de apoio ao comércio local, majorando os apoios aos investimentos fora dos maiores agregados populacionais.

De referir ainda que a partir de um total de 160 candidaturas recebidas, foram aprovados 95 projetos, num investimento elegível de 77,5 milhões de euros.

De acordo com esta medida do PRR, os bairros comerciais digitais são considerados espaços urbanos adjacentes, delimitados geograficamente, com elevada densidade de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, que se assumem como um instrumento catalisador do crescimento económico, procurando promover a reabilitação urbanística do Bairro, em coerência com a estratégia digital para o mesmo.