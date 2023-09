Oliveira do Bairro incentiva a participação dos jovens nas políticas municipais

O Plano Municipal da Juventude visa “sustentar a implementação de uma estratégia de ação, capaz de responder aos desafios que se colocam aos jovens que residem, estudam ou trabalham em Oliveira do Bairro”.

Oliveira do Bairro

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro encontra-se a elaborar o seu Plano Municipal da Juventude, disponibilizando um questionário on-line, para perceber os principais anseios e preocupações dos jovens do concelho.

A informação foi dada por Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal, na cerimónia de abertura da iniciativa Mix & Move Oliveira do Bairro, que celebra a Semana Europeia da Mobilidade, tendo integrado ainda a Festa da Juventude. Na ocasião, o autarca apelou aos jovens para que “se envolvam e participem na construção do documento, nomeadamente inscrevendo-se nos ‘focus groups’ que estão a ser constituídos”.

O Plano Municipal da Juventude de Oliveira do Bairro tem como objetivo “sustentar a implementação de uma estratégia de ação, capaz de responder aos desafios que se colocam aos jovens entre os 14 e os 30 anos que residem, estudam ou trabalham em Oliveira do Bairro”.

“Queremos que os jovens oliveirenses sejam nossos parceiros na co-criação de políticas que promovam oportunidades de desenvolvimento, assim como a melhoria da sua qualidade de vida e das perspetivas para o seu futuro”, explicou Duarte Novo.

O questionário, que está disponível através das redes sociais e site do Município, pode ser preenchido até ao dia 30 de novembro e é anónimo e confidencial.

O seu propósito é o de auscultar os jovens sobre os seus percursos educativos e/ou profissionais, gostos e interesses, bem como, as suas opiniões sobre os desafios para o futuro, que permita a construção de um documento com dados fundamentais para a planificação de intervenções futuras.

Os jovens interessados podem também integrar ‘focus groups’, onde poderão refletir em conjunto sobre vários temas, valores e desafios que enfrentam.

As inscrições para os ‘focus groups’ são feitas até ao dia 15 de outubro, igualmente através do preenchimento de um formulário disponível nos suportes digitais do Município.