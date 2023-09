Paços do Concelho acolhe concerto de música contemporânea

O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Cantanhede vai receber no próximo sábado, dia 16 de setembro, pela 21h30, um espetáculo de música contemporânea.

Ritornello – Associação Cultural traz a Cantanhede um espetáculo extraordinário por meio de QCContemporâneo – Quarteto de Cordas, uma formação clássica que vai interpretar cinco obras de registo contemporâneo da autoria de notáveis compositores portugueses, designadamente “Nos Teus Olhos Permanece o Mistério”, de João Pedro Oliveira, “ACARRO”, de Amílcar Vasques Dias, “Lendas da Maré”, de Ana de Ataíde Magalhães, “…is a wasted emoticon”, de Sara Carvalho e “String Quartet N. º1”, de Hugo Vasco Reis.

Constituído por António Ramos e Clara Dias, violino, Diana Antunes, viola, e Rogério Peixinho, violoncelo, o QCContemporâneo apresenta-se com a inequívoca disposição de proporcionar uma oportunidade para assistir e ouvir novas sonoridades, com a expressão e energia que este agrupamento transmite sempre que sobe a palco. Este concerto terá entrada gratuita e será apresentado em mais 9 municípios de Portugal, no âmbito da programação cultural proposta pela Ritornello – Associação Cultural, com o apoio dgARTES – Direção Geral das Artes, Antena 2 e Diário de Coimbra.