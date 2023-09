Pedro Maia fala do fim do projeto da equipa sénior masculina de basquetebol do Anadia FC

Para o ex-treinador, a questão financeira foi importante para o final do projeto, mas no seu entender não foi a razão principal.

Durante 13 anos, o Anadia Futebol Clube não teve equipa sénior masculina de basquetebol. Regressou há 3 anos e, na última época, o projeto terminou. Pedro Maia esteve no projeto durante esse período. O treinador passa em revista esses 3 anos e não poupa nas críticas. O presidente do clube, Vasco Oliveira, justificou que não havia condições financeiras, Pedro Maia vai mais longe noutros aspetos.

O projeto do basquetebol sénior masculino no Anadia FC tinha 3 anos e terminou no final da última época. O motivo, segundo os seus responsáveis, foi que não havia condições financeiras para a sua continuidade. Que leitura faz?

A questão financeira foi importante para o final do projeto, mas no meu entender não foi a razão principal. Como se sabe, o Anadia FC passa por uma fase de enorme sufoco e, em maio, numa reunião com o presidente Vasco Oliveira, informei que não tinha condições para continuar. O desgaste era enorme, muito por falta de apoio do clube, como por falta de pagamento de avenças mensais pelo trabalho efetuado. A pedido do mesmo, coloquei na mesa uma hipótese de continuidade que passava por encontrar um novo treinador para os seniores e eu passaria para a coordenação da formação, assumindo a secção de basquetebol a nível desportivo e financeiro. A resposta foi: “acho uma excelente ideia, até final do mês darei uma resposta”. Até hoje, essa resposta nunca chegou.

A sensação com que fiquei no jantar de encerramento em que anunciaram o fim da equipa, foi que tudo acabava por medo das reações das pessoas caso continuasse a haver seniores no basquetebol, porque o que se dizia por Anadia era que a equipa custava 10 mil euros por mês ao clube e gastava todo o dinheiro da secção e do clube.

