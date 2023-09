“Pure Syntony” anima Parque da Curia

A animação da Curia prossegue este sábado, dia 16 de setembro, pelas 22h, com a atuação do duo “Pure Syntony”, no âmbito dos “Concertos no Parque”, dinamizado pelo Município de Anadia.

O “Pure Syntony” é um duo de voz e piano que surgiu em 2021, a partir da paixão dos seus músicos pelas sonoridades da música brasileira, da bossa nova e do jazz. Constituído por músicos com formação superior, possui uma assinatura sonora única. A voz distinta de Bárbara Freitas aliada ao pianismo requintado e criativo de Luís Arede, conferem um carácter de enorme originalidade às suas performances.

Influenciado pela música de Tom Jobim, João Gilberto, Vinicius de Moraes, Diana Krall, Tony Bennett, Billie Holiday, Bill Evans, entre outros. o “Pure Syntony” conta já com diversas atuações pelo território nacional e vários temas lançados em estúdio, com destaque para a versão da música de Luísa Sobral “Amar Pelos Dois”.

O ciclo de concertos termina, no próximo dia 30 de setembro, com a atuação do grupo L-Blues, cujo concerto esteve agendado para o passado dia 2 de setembro, mas, devido às condições meteorológicas, foi adiado.