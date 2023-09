Quarteto de Cordas apresentou concerto em Cantanhede

Constituído por quatro elementos na sua formação, António Ramos e Clara Dias, no violino, Diana Antunes, na viola, e Rogério Peixinho, no violoncelo, o quarteto interpretou peças de alguns dos mais ilustres e atuais compositores nacionais.

Mais de sete dezenas de pessoas assistiram à apresentação QCContemporâneo – Quarteto de Cordas, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Cantanhede, no passado sábado, dia 16 de setembro.

Presentes no espetáculo estiveram Helena Teodósio, presidente da Câmara Municipal, que se fez acompanhar por Pedro Cardoso e Célia Simões, vice-presidente e vereadora da autarquia, respetivamente, e Nuno Caldeira, presidente da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça, entre os muitos convidados que marcaram presença nesta iniciativa cultural.

Constituído por quatro elementos na sua formação, António Ramos e Clara Dias, no violino, Diana Antunes, na viola, e Rogério Peixinho, no violoncelo, o quarteto interpretou peças de alguns dos mais ilustres e atuais compositores nacionais, com natural destaque para “Nos Teus Olhos Permanece o Mistério”, de João Pedro Oliveira, “ACARRO”, de Amílcar Vasques Dias e “Lendas da Maré”, de Ana de Ataíde Magalhães. Do repertório apresentado pelo grupo, destacam-se ainda “…is a wasted emoticon”, de Sara Carvalho e “String Quartet N.º 1”, de Hugo Vasco Reis, proporcionando aos presentes uma excelente oportunidade de assistir e ouvir novas sonoridades, com a expressão e energia que transmitem sempre que sobem a palco. Foi um desafio para o público assistir e ouvir um repertório de música contemporânea que, como foi explicado, se rege por outros registos e técnicas de composição muito divergentes da música tonal.

A autarquia pretende assim proporcionar também novas abordagens, oportunidades e expressões/manifestações artísticas inovadoras, mobilizando diferentes públicos para acompanharem várias ações de divulgação da atividade e expressão artística no domínio da música, desta feita centrada na música contemporânea.