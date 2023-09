Rally Cantanhede Marquês de Marialva 2023 realiza-se em novembro

Cantanhede vai receber, nos dias 18 e 19 de novembro, o Rally Cantanhede Marquês de Marialva 2023, que resulta de uma parceria do Município de Cantanhede com o Clube Automóvel do Centro.

O protocolo foi aprovado pelo Executivo Municipal na passada quarta-feira, dia 6 de setembro, e prevê a atribuição de um subsídio de 40 mil euros ao Clube Automóvel do Centro, para a realização da referida prova, que inclui a Taça de Portugal de Ralis Regionais, que juntará os concorrentes dos três campeonatos regionais (norte, centro e sul).

Tratando-se de um espetáculo desportivo pouco habitual na região, prevê-se uma elevada adesão de público. “A atratividade é elevada, não só do ponto de vista do espetáculo desportivo, como do ponto de vista económico e turístico”, lê-se na informação.

Para o vereador do Desporto, Adérito Machado, a parceria com o Clube Automóvel do Centro “é um selo de garantia do sucesso deste rali, que juntará os amantes da modalidade em Cantanhede, não apenas da região, mas de outras zonas do país”.

“Cada vez mais Cantanhede tem que apostar em espetáculos desportivos diferenciadores e estou certo que o Rally Cantanhede Marquês de Marialva virá para ficar por muitos anos”, concluiu.