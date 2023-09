Sangalhos vai ter um clube de atletismo

Mário Silva e a esposa Helena Mourão, em 2021, criaram em Sangalhos o HM Training Group. O desafio foi lançado numa página de Sangalhos nas redes sociais. Com treinos junto ao Velódromo Nacional de Sangalhos, a adesão foi mais forte do que o esperado, com atletas, alguns sem nunca terem praticado atletismo, oriundos de Anadia, Aguim, Amoreira da Gândara e Sangalhos.

E alguns atletas começaram a participar em provas federadas, ao serviço da ADRS Desterro/Napo, clube onde corriam os mentores do projeto.

Depois de seis anos ao serviço do clube de Seia, Mário Silva e Helena Mourão reuniram esforços, arranjaram uma direção e criaram o Clube de Atletismo de Sangalhos.

Em maio de 2021, você e a sua esposa, Helena Mourão, criaram em Sangalhos o HM Training Group. É daqui que nasce o Clube de Atletismo HM Training Group de Sangalhos – Clube de Atletismo de Sangalhos?

Sim, em maio foi o primeiro passo, o primeiro incentivo.

Vocês são os grandes mentores deste projeto, sendo ainda atletas e treinadores. Como surgiu esta ideia de criar um clube de atletismo no concelho de Anadia?

O sonho de formar um clube já existia há muito tempo, de parte a parte, uma vez que estamos a formar atletas e ao mesmo tempo não existia um clube de atletismo em Anadia. Seria então a oportunidade de dar este passo e lançarmos este desafio.

