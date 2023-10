Almoço juntou mais de um milhar de seniores em Oliveira do Bairro

Almoço-convívio com animação musical “65 em Festa” decorreu no Espaço Inovação, em Vila Verde.

Foram cerca de 1.200 idosos das quatro freguesias do concelho de Oliveira do Bairro que participaram, no passado dia 11, quarta-feira, no almoço-convívio com animação musical “65 em Festa”, que decorreu no Espaço Inovação, em Vila Verde, disse a Câmara de Oliveira do Bairro.

Aproveitando a sua passagem pelo arciprestado em visita pastoral, o Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro, esteve presente neste almoço.

O “65 em Festa” tem como objetivo proporcionar um dia especial aos munícipes com mais de 65 anos, como forma de reconhecimento e agradecimento pelo contributo dado em prol do crescimento e desenvolvimento do concelho.

A iniciativa integra a programação do “65 em horas em Festa”, que decorre durante todo o mês de outubro, e que conta ainda com muitas atividades lúdicas, culturais e desportivas.

A escolha do mês de outubro prende-se com duas datas que celebram a população idosa, nomeadamente o Dia Internacional do Idoso (1 de outubro) e o Dia Mundial da Terceira Idade (28 de outubro).