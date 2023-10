Anadia e Oliveira do Bairro conseguem nó de ligação à A1

O tão reclamado novo nó de ligação à Auto-Estrada do Norte (A1) para Anadia e Oliveira do Bairro vai avançar, previsivelmente entre a Zona Industrial de Amoreira da Gândara (Anadia) e a zona da Serena (Oliveira do Bairro).

A informação foi avançada na tarde desta quinta-feira, 26 de outubro, pelos presidentes de Câmara dos dois Municípios, Teresa Cardoso e Duarte Novo, respetivamente, na sequência de uma reunião realizada recentemente em Lisboa, com João Galamba, Ministro das Infraestruturas, e Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial.

Os dois autarcas bairradinos explicaram que os governantes foram sensíveis aos seus argumentos técnicos e de justiça territorial, relativamente à necessidade da criação do nó de ligação, “fundamental para o desenvolvimento económico não só dos dois concelhos, mas também da região”.

Numa declaração conjunta, os dois autarcas consideraram que o compromisso assumido pelo Governo é o “princípio do fim de uma luta de muitos anos, que ambos os Municípios travaram em benefício das empresas, do desenvolvimento económico da região e, consequentemente, de mais emprego e qualidade de vida para as famílias dos dois concelhos”.

A criação de um nó de Acesso à Autoestrada do Norte, que vai beneficiar as zonas industriais e a população dos concelhos de Oliveira do Bairro e Anadia, é uma revindicação antiga de ambos os municípios, que, ao longo do tempo, têm aproveitado todas as oportunidades para apresentar os seus argumentos junto dos sucessivos governos.

