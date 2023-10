Bombeiros Voluntários de Pampilhosa em missão rumo a Fátima

Três bombeiros vão a Fátima a pé com 30 quilos às costas em homenagem ao “trabalho, esforço e coragem” dos soldados da paz.

É já esta quarta-feira, dia 4 de outubro, que um grupo de três Bombeiros Voluntários da Pampilhosa, concelho da Mealhada, inicia uma caminhada especial rumo ao Santuário de Fátima, levando consigo cerca de 30 quilos de equipamento de proteção individual, que prometem dificultar e aumentar o desafio a estes operacionais.

Acompanhados por colegas de corporação que irão realizar o percurso a seu lado, agilizando questões logísticas e prestando todo o apoio necessário ao longo de um dos mais conhecidos percursos apeados do país, os três soldados da paz pretendem “honrar o esforço e a dedicação de todos os bombeiros voluntários, representando as dificuldades que cada um encontra diariamente no desempenho da sua missão”.

A saída está prevista para as 19h desta quarta-feira. Os 30 quilos, que os três bombeiros vão carregar, são do fato de proteção que aumenta o grau de dificuldade de peregrinação, que conta com calças e casaco de espessuras elevadas para proteção contra altas temperaturas, luvas, botas, capacete, proteção para a face e um aparelho respiratório.

Francisco Esteves, Ricardo Silva e Marco Fonseca esperam chegar ao Santuário de Fátima no sábado, dia 7, depois de 27 horas de caminho, em quatro jornadas.

Para este objetivo, a par com a preparação física, a preparação mental tem sido alimentada por doações de entidades que apoiam a iniciativa inédita, bem como pelas palavras de encorajamento da restante corporação, que vê esta caminhada como uma “loucura saudável” e uma “bonita homenagem ao trabalho, ao esforço e à coragem que caracterizam um Bombeiro”, dão nota os aventureiros.