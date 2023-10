Câmara de Cantanhede promove visita “Por Terras de Cadima entre Fornos da Cal e Moinhos”

A Câmara Municipal de Cantanhede vai realizar uma visita guiada, amanha, dia 28 de outubro, ao património local sob o tema “Por Terras de Cadima entre Fornos da Cal e Moinhos”.

O ponto de encontro é no estacionamento da Biblioteca Municipal de Cantanhede, com a partida do autocarro prevista para as 14h30. Com o objetivo de promover e dar a conhecer o rico património cultural e natural da região, a iniciativa tem a organização do Município de Cantanhede, através do seu serviço de Turismo, que a este propósito tem vindo a organizar uma série de visitas guiadas a locais emblemáticos do concelho.

A participação é gratuita, mas requer uma inscrição prévia que pode ser efetuada através do preenchimento do formulário disponível no site da autarquia, do contacto telefónico 231 410 155 ou, ainda, no Posto de Turismo de Cantanhede.

Iniciado no verão de 2022, o projeto Visitas ao Património já contou com mais de duas centenas de participantes, tendo contemplado inúmeras iniciativas, designadamente, visitas ao Museu da Pedra, CIAX – Centro de Interpretação de Arte-Xávega e Peddy Paper “À Descoberta do Património da Praia da Tocha”, vila histórica de Ançã, Monumento Nacional da Varziela, Museu Etnográfico do Rancho Regional “Os Esticadinhos”, à Igreja da Tocha e Núcleo Museológico do Hospital Colónia Rovisco Pais. Os participantes tiveram ainda oportunidade de visitar o Museu Etnográfico e Agrícola de Cordinhã e Empa da Vinha, realizar um passeio pedestre por “Terras de Calcário” e visita à Igreja de Ançã, “À Descoberta do Tremoço e Capela de Santo Amaro”, “Visita à Casa António Fragoso e Capela de S. Tomé” e “Visita à Casa Carlos de Oliveira e Atelier Fernando Rato”.