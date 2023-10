Mealhada e portos de Aveiro e da Figueira da Foz juntos na plataforma logística

A Câmara Municipal da Mealhada assinou ontem, quarta-feira, dia 11, um protocolo de colaboração com as administrações dos portos de Aveiro (APA) e da Figueira da Foz (APFF) para a realização de um estudo que visa a definição do modelo de gestão da Plataforma Logística na Pampilhosa.

O protocolo, assinado à margem do Seminário “Portos de Aveiro e da Figueira da Foz – alavancas da economia regional”, que decorreu naquele dia, no Luso, visa promover a realização de estudo para definir modelo de Plataforma Logística na Pampilhosa, a sua forma exploração, gestão e entidade gestora.

O acordo aponta que que “o estudo do modelo de definição será submetido à aprovação de ambas as partes, no prazo de seis meses contados a partir da sua contratação. Encontrando-se definido o modelo de plataforma logística, as partes promoverão o desenvolvimento do estudo da sua exploração e gestão, o qual deverá ser submetido à sua aprovação no prazo de um ano. Os custos associados à elaboração dos referidos estudos serão suportados pelas três entidades em partes iguais.”

O Município da Mealhada e os Portos de Aveiro e da Figueira da Foz defendem a implementação desta plataforma logística rodoferroviária.

“A intermodalidade rodoferroviária assume-se, cada vez mais, como um fator de competitividade no setor logístico, e a APA, S.A. e a APFF, S.A. têm manifesto interesse em reforçar as suas ligações ferroviárias”, assumem as administrações dos referidos portos.

“Em boa hora, encontrei, na pessoa do Dr Eduardo Feio, a mesma visão de que a Plataforma Logística na Pampilhosa pode ser crucial no desenvolvimento da região centro, pela melhoria do acesso ao hinterland natural dos Portos de Aveiro e da Figueira da Foz e para a viabilidade da criação de um porto seco”, afirmou o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco.

Aproveitando a presença do ministro das Infraestruturas no seminário, o presidente da Câmara desafiou João Galamba a partilhar “a sua visão”. “Exmo. senhor ministro, para concretizarmos a visão que temos, precisamos do seu, do nosso, Governo. Precisamos que olhem a sério para a Estação da Pampilhosa e concretizem as obras que já estão em projeto; precisamos que partilhem e nos acompanhem nesta visão da plataforma logística de intermodalidade rodoferroviária, na Pampilhosa e, importantíssimo, que fique a assegurada a ligação rodoviária ao IP3 – 3 quilómetros de estrada a ligar a Pampilhosa – Souselas -, imprescindíveis para o sucesso de todo este projeto”, afirmou o autarca.

O ministro das Infraestruturas homologou o protocolo referindo que este “assume-se como um compromisso audacioso no caminho que liga os portos ao território e à economia do país”.

Também Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, saudou o “trabalho sério e prospetivo” da Câmara Municipal da Mealhada e dos Portos de Aveiro e da Figueira da Foz.