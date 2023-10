Queda em Estabelecimento Comercial: devo ser indemnizado?

Os supermercados, os centros comerciais ou qualquer estabelecimento comercial representam espaços abertos, de livre circulação para o público consumidor ou visitante, logo a entidade que assume a qualidade de proprietária/ exploradora tem de garantir a higiene e segurança do edifício e das suas instalações, na exata medida das exigências dos utentes que os procuram.

As entidades exploradoras/ proprietárias de estabelecimentos comerciais têm deveres de segurança, conservação e manutenção?

Sim, as entidades exploradoras/proprietárias de estabelecimentos comerciais abertos ao público têm de cumprir deveres de proteção das pessoas, por via do dever genérico de prevenção do perigo e por força da atividade desenvolvida e de que beneficiam.

Impende sobre elas o dever de prevenir e evitar a produção de danos, estando vinculadas a adotar condutas adequadas a prevenir, nomeadamente, o risco de quedas.

Assim, o proprietário ou explorador de um estabelecimento comercial tem o dever de cumprir as regras de segurança mínimas quanto às infraestruturas que ali estão acessíveis, com obrigação de as manter limpas e conservadas de forma a assegurar o seu funcionamento sem perigo para os utentes.

Sofri uma queda num supermercado por ter deslizado no pavimento em resultado de um produto derramado. Posso ser indemnizado?

O utente que sofre uma queda numa superfície comercial poderá ter de ser indemnizado pelos danos decorrentes deste acidente.

As entidades exploradoras proprietárias têm o dever de reparar os danos patrimoniais e não patrimoniais causados caso estejam demonstrados todos os pressupostos da responsabilidade civil.

Sublinhamos que a informação constante da presente rúbrica é prestada de forma geral e abstrata, tratando-se de texto meramente informativo, que não se integra na prestação de serviços de consultadoria jurídica, pelo que não constitui qualquer garantia nem dispensa a consulta de Advogado ou outro profissional qualificado na área jurídica.