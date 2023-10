Duas pessoas morrem afogadas na praia de Mira

Duas pessoas, um homem de 61 anos e uma mulher de 58 anos de nacionalidade portuguesa, morreram na tarde desta quarta-feira depois de terem entrado em dificuldades na água na Praia de Mira, uma praia não vigiada à data da ocorrência.

​Na sequência de um alerta recebido pelas 12h22, a informar que duas pessoas se encontravam em dificuldades na água, foram ativados de imediato para o local tripulantes da Estação Salva-vidas de Aveiro, com recurso a duas motas de água, elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro, os Bombeiros Voluntários de Mira e de Ílhavo e elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

As duas pessoas foram resgatadas da água pelos nadadores-salvadores dos Bombeiros Voluntários de Mira, tendo entrado em paragem cardiorrespiratória. Após várias tentativas de reanimação, não foi possível reverter a situação e os óbitos foram declarados no local pelo médico da VMER.

As vítimas foram transportadas para o Gabinete de Medicina Legal de Aveiro pelos Bombeiros Voluntários de Ílhavo.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.

O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro tomou conta da ocorrência.