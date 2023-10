GNR deteve dois indivíduos por furto de veículos

Homens de 27 e 28 anos terão sido responsáveis pelo furto de dois veículos no concelho de Águeda.

A GNR, através do Posto Territorial de Águeda, deteve na passada quarta-feira, dia 11 de outubro, dois homens, com 27 e 28 anos, por furto de veículos, no concelho de Águeda.

No âmbito de uma denúncia neste sentido, os militares da GNR realizaram diligências policiais que culminaram na localização dos veículos furtados e na identificação dos suspeitos.

Os veículos recuperados foram entregues aos seus legítimos proprietários.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.