Mealhada vai ter nova escola de música e novo coro infantojuvenil

O anúncio dos dois novos projetos foi feito no decorrer das cerimónias do Dia Mundial da Música.

A Mealhada vai ter uma nova escola de música e um coro infantojuvenil. A notícia foi avançada, este domingo, aquando da inauguração da exposição “A música e suas histórias”, promovida pela Marés d’Entusiasmo – Associação Artística e Cultural, em parceria com o Município da Mealhada.

O Dia Mundial da Música foi assinalado, no Cineteatro Messias, com a inauguração daquela exposição, mas também com o anúncio de dois projetos novos projetos: a abertura da Rubato |Academia de Artes e a criação de um coro infantojuvenil.

Sediada, desde fevereiro, na Mealhada, a Marés d’Entusiasmo – Associação Artística e Cultural pretende criar uma escola de música que venha colmatar a falta de uma escola de ensino artístico especializado da música, no concelho. Com esta oferta educativa, a funcionar já a partir deste mês, todos os que procurem frequentar este tipo de ensino especializado não necessitarão de se deslocar a concelhos limítrofes. O segundo projeto, o coro infantojuvenil, procurará proporcionar vivências musicais e culturais, no âmbito da música coral, a todas as crianças e jovens que desta linguagem queiram usufruir, segundo explicaram os responsáveis da marés d’Entusiamos.

“Estamos cheios de entusiamo para iniciar estes novos desafios, principalmente o da criação desta nova escola, que significa o atingir de um novo nível de oferta e um apoio fundamental ao ensino e à aprendizagem da música. Será, sem dúvida, um aporte valioso, sobretudo para as crianças e para os jovens do concelho”, referiu Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada, durante a inauguração da exposição.

Para comemorar o Dia Mundial da Música, 1 de outubro, que foi instituído pelo International Music Council, em 1975, a Marés d’Entusiasmo – Associação Artística e Cultural, em parceria com o Município da Mealhada, terá patente, ao longo de todo o mês, no Cineteatro Messias, a exposição “A música e suas histórias”. A mostra procura dar a conhecer uma pluralidade musical, incentivando a partilha entre todos os que desta arte procurem disfrutar, através da demonstração de instrumentos e conceitos musicais que foram cedidos pelos parceiros PianoArte – Leiria, Cardoso & Conceição – Santa Maria da Feira, SóMúsica – Aveiro; Rancho Folclórico de Eira Pedrinha – Condeixa-a-Nova; espólio pessoal de António Freire e espólio pessoal do Prof. António Cardo.

Durante a inauguração, os convidados tiveram a oportunidade de ouvir e tocar alguns instrumentos e assistir à atuação, em vários momentos da cerimónia, do SaxEnsemble – Quarteto de Saxofones de Coimbra.