Primeiro objetivo do Sangalhos DC no regresso à Proliga é atingir os playoffs

Depois de uma época na Liga Betclic, o Sangalhos DC, que manteve a estrutura de portugueses e se reforçou com três jogadores norte-americanos, encara o regresso à Proliga com os pés bem assentes no chão, sem prometer grandes loucuras.

A direção do Sangalhos Desporto Clube apresentou, na empresa de transportes Boomerang (patrocinador oficial), a equipa sénior masculina que, depois de uma passagem efémera pela Liga Portuguesa de Basquetebol, está de regresso à Proliga.

O clube manteve a estrutura base da época passada, conseguiu o regresso de alguns atletas que fizeram a formação nos bairradinos e contratou três novos jogadores estrangeiros, todos norte-americanos.

Mudança houve no treinador, com o regresso, seis anos depois, de Francisco Gradeço (ex-Illiabum), sucedendo a Emanuel Silva, que vai treinar a equipa de Sub-16 masculina do Clube dos Galitos.

Sobre as perspetivas para a nova época, o presidente Jorge Anjos não escondeu o jogo para a fase regular do campeonato. “É um novo desafio, voltamos a uma divisão que todos conhecemos, que é a Proliga. Mantivemos a base de portugueses e o regresso a casa de outros portugueses, num plantel reforçado com três estrangeiros”, acrescentando que “esperamos uma equipa competitiva e a discutir com bons resultados a Proliga, sendo que o principal objetivo é lutar pelo playoff”, ou seja terminar a primeira fase nos primeiros quatro lugares.

“Queremos que o Sangalhos continue a ser um clube de referência no basquetebol, por isso voltámos a apostar numa equipa sénior feminina (irá competir no CN2) e tentar que o basquete feminino em Sangalhos seja competitivo”, anotou Jorge Anjos.

