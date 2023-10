Saca Trilhos Anadia volta a ser Campeão Nacional de Orientação

Oito dias depois dos títulos alcançados no Campeonato Nacional de Sprint Relay, agora foi a vez na vertente Ori-Trail Rogaine, de o Saca Trilhos Anadia obter mais dois títulos de campeões nacionais.

No escalão de veteranos masculinos, Joaquim Sousa e Paulo Santos obtiveram a vitória com 213 pontos.

No escalão veterano misto, Emília Silveira, em parceria com Manuel Real do COAAL, obteve a vitória com 186 pontos.

Por fim e não menos importante, Diogo Pimenta e Jorge Pimenta obtiveram o título de vice-campeões nacionais no escalão de absolutos masculinos com 203 pontos.

De referir que os 5 atletas foram todos ao pódio e na geral global, em termos de pontuação, somente foram ultrapassados pela equipa do CP Abrunheira (campeões absolutos). Foi, de facto, um feito notável.

Para quem não conhece, esta vertente da orientação em Rogaine, caracteriza-se pela estratégia elaborada por cada equipa, que em partida de mass start têm de tentar obter o maior número de pontos em 4 horas de prova. Cada equipa tem de ter no mínimo 2 atletas e um máximo de 5. A passagem pelos check points é feita de forma aleatória.