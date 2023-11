2.ª Conferência de Outono debate (falta de) competitividade fiscal em Portugal

A 2.ª ronda das Conferências de Outono, organizada pela Câmara Municipal de Anadia, em parceria com a FNWay Consulting, decorreu na sexta-feira, dia 27 de outubro, no Cineteatro Anadia.

“Não existe competitividade fiscal em Portugal”; “temos uma carga de impostos brutal”; “os empresários passam mais tempo a tratar de burocracia e a pagar ao Estado do que a criar riqueza”. A informação não é nova mas a realidade torna-se “nua e crua” quando atestada por estudos e muitos números. Foi o que fizeram os convidados do painel da 2.ª Conferência de Outono, organizada pela Câmara Municipal de Anadia, em parceria com a FNWAY Consulting.