25 de Novembro alvo de “jornada de reflexão” em Oliveira do Bairro

O dia 25 de Novembro foi assinalado, pela primeira vez, em Oliveira do Bairro. A iniciativa partiu da Assembleia Municipal (e da sua Comissão Permanente) e contou, “desde a primeira hora, com o apoio da Câmara Municipal”, a quem Carlos Ferreira agradeceu. A efeméride foi assinalada com uma “jornada de reflexão” no Espaço Inovação, por Ângelo Correia, “figura de proa, que conhece bem o distrito, tendo sido sete vezes eleito por Aveiro para a Assembleia da República”, lembrou o presidente da AM.