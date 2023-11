Águeda tem 16 escolas premiadas com Bandeira Verde Eco-Escolas

O concelho de Águeda tem 16 eco-escolas, uma distinção atribuída pela ABAAE – Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação, que premeia o trabalho desenvolvido pelas escolas no âmbito da educação e sensibilização ambiental, em parceria com o Município de Águeda que disponibiliza recursos humanos, materiais e financeiros para o projeto. As bandeiras, que comprovam o galardão conquistado, estão a ser hasteadas pelos estabelecimentos de ensino, num momento de orgulho, que foi simbolicamente assinalado na Escola Básica Fernando Caldeira, que este ano venceu ainda o concurso nacional póster eco-código.

Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda; Nuno Cardoso, presidente da União de Freguesias de Águeda e Borralha; e Paulo Pimentel, diretor do Agrupamento de Escolas de Águeda, hastearam a bandeira perante a alegria dos alunos.

“Este é um galardão que reflete o grande trabalho que está a ser desenvolvido pelas escolas do nosso concelho nesta área da educação ambiental e de promoção da sustentabilidade”, salientou Edson Santos, que congratulou a EB Fernando Caldeira por ser uma eco-escola há 14 anos consecutivos. “Estão de parabéns”, disse, estendendo esta felicitação às restantes 15 escolas de Águeda que foram premiadas pela ABAAE.

A par do hastear das bandeiras eco-escolas, o Município de Águeda está a entregar kits com material didático a cerca de 450 alunos do concelho que participaram em atividades de sensibilização para a promoção do uso da bicicleta e outros meios suaves de mobilidade, no âmbito do projeto municipal “Escolas com Pedal”.

As escolas de Águeda premiadas com o galardão Bandeira Verde são as seguintes: Escola Básica (EB) de Águeda, EB de Aguada de Cima; EB Assequins; EB da Borralha; EB Fernando Caldeira; EB da Trofa; EB de Macinhata do Vouga; EB de Recardães; EB de Valongo do Vouga; Escola Professor Artur Nunes Vidal; Patronato de Nossa Senhora das Dores; Jardim de infância (JI) da Castanheira; JI da Giesteira; Escola Secundária Marques de Castilho; Escola Secundária de Adolfo Portela; e Instituto Duarte Lemos. Águeda tem ainda dois Eco-Agrupamentos: Agrupamento de Escolas de Águeda e Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga.

De referir ainda que a ABAAE distinguiu também três escolas do concelho pelos desafios realizados no ano letivo 2022/2023, a saber o Patronato de Nossa Senhora das Dores, pelo projeto “Recreios com Vida”; a EB Fernando Caldeira, que venceu o concurso nacional póster eco-código; e o Jardim de Infância da Castanheira, pelo projeto “Criar com Estilo | Paisagens da Minha Terra em Tecido”.