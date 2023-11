Anadia recebe, pela primeira vez, concurso nacional de escanções

A edição deste ano conta com cerca de 20 concorrentes candidatos ao título de Melhor Escanção do Ano.

Anadia vai ser palco, pela primeira vez, do Concurso Nacional de Escanções, organizado pela Associação dos Escanções de Portugal, membro fundador da Association de la Sommellerie Internationale.

O evento, que vai na sua 18.ª edição, decorrerá nos próximos dias 26 e 27 de novembro, no Cineteatro Anadia, e dará a conhecer o Melhor Escanção do Ano 2023.

A edição deste ano conta com cerca de 20 concorrentes candidatos ao título de Melhor Escanção do Ano que irão mostrar os seus conhecimentos perante um grupo experiente de jurados, nacionais e internacionais.

De salientar que o público poderá assistir à Final do concurso que se realiza na segunda-feira, 27 de novembro, entre as 15h e as 18h30.

Recorde-se que, em 2022, o vencedor do Concurso Nacional de Escanções foi Marc Pinto, atual escanção e head sommelier no Fifty Seconds by Martín Berasategui, em Lisboa, tendo o evento decorrido no Redondo, no Alentejo.

Paralelamente a este, será ainda realizado o Concurso Nacional Fernando Ferramentas onde será selecionado o Melhor Empregado ao Serviço de Vinhos em Portugal. Este acontece, no âmbito do Curso Nacional Fernando Ferramentas, projeto que tem percorrido o país, de norte a sul, com formações orientadas para profissionais da área e no sentido de melhorar o serviço de vinho no sector.

Nesta mesma ocasião e posteriormente aos concursos, irá celebrar-se a Gala Anual dos Escanções de Portugal também em Anadia e organizado em conjunto, este ano, com a Comissão Vitivinícola Regional da Bairrada.