Biblioteca da Mealhada celebra 19.º aniversário até dia 30

A Biblioteca Municipal da Mealhada assinala o 19.º aniversário, dia 29 de novembro, com um espetáculo de teatro e o convite aos leitores para participarem em diversas atividades, nomeadamente a Feira de Troca de Livros, cineconcerto, oficinas de escrita criativa e o Clube de Leitura Letra Grande, de 27 a 30 de novembro.

O simbólico corte do bolo de aniversário está previsto para as 11h d0 dia 29 de novembro, mas antes há teatro. Pelas 10h, a companhia Atrapalh’Arte leva a cena, na Biblioteca, a peça “Livros?! Não!”, um espetáculo de estímulo e criatividade no qual é enfatizada a importância do livro, com referência a grandes obras e autores através de uma forma divertida, pela voz inconfundível de António Sala.

As comemorações do aniversário começam, no entanto, a 27 de novembro, com o Mercado de Palavras Usadas, uma feira de troca de livros que convida os leitores a trazerem das suas estantes os livros que já leram e trocá-los por outros, ganhando todos nova vida em novas casas.

No dia 28 de novembro, André Pereira realiza a oficina “O que te quero dizer: retratos escritos numa máquina de escrever”. O escritor desafia as pessoas a sentarem-se à sua frente e, a partir de uma conversa, escreve o seu retrato à máquina, numa experiência surpreendente para os participantes.

Esta semana de comemorações conta ainda com a quarta-feira clássica, dinamizada pelo Cineclube Bairrada, dia 29 de novembro, pelas 21h00, desta vez em formato de Cineconcerto, com o filme “O homem mosca” e a banda sonora a cargo dos músicos Tiago Baptista e Hugo Ferreira.

No dia 30 de novembro, pelas 18h30, realiza-se uma sessão especial do clube de leitura “Letra Grande”, um encontro de leitores com os escritores António Breda Carvalho e Mário da Silva Carvalho, numa conversa moderada pela poetisa Isabel Cristina Pires.

“Assinalamos o aniversário, abrindo, uma vez mais, a Biblioteca à comunidade, convidando-a a entrar e a deixar-se surpreender com algumas das atividades. A biblioteca não é só o local de recolha e depósito de livros, mas um ponto de encontro entre pessoas e um convite ao gosto pela cultura”, afirma Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada e vereadora da Cultura.

A Biblioteca Municipal da Mealhada, localizada no núcleo central da cidade, tem diversas áreas, nomeadamente secção de leitura geral, secção infantojuvenil, sala polivalente, mediateca e zona de leitura de jornais e revistas. No seu dia-a-dia, disponibiliza vários serviços e experiências gratuitos, como workshops, exposições, colóquios e atividades direcionadas ao público infantil ou sénior, como sejam a hora do conto ou oficinas temáticas de promoção do livro e da leitura.