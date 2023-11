Conferência sobre “Gestão da água”, em Anadia, deixa alertas e desafios

Na sessão de abertura, o vereador anadiense, Lino Pintado, que tutela o setor do Ambiente, alertou para os “perigos” que a atualidade nos coloca face ao “aumento da escassez deste bem tão essencial.”

A terceira e última Conferência de Outono, desta feita subordinada à temática da Gestão da Água, teve lugar na manhã do passado dia 24 de novembro, no Cineteatro Anadia, numa parceria da Câmara Municipal de Anadia com a consultora Fnway.