Lombo assado recheado com castanhas

Ingredientes:

1 lombo de porco

2dl de vinho branco

2dl de vinho tinto

1 cebola

3 ramos de tomilho seco

1 cenoura

3 dentes de alho

1 c. (chá) de colorau doce

sal e pimenta q.b.

300g de castanhas

1 c. (café) de erva doce

200g de broa de milho (miolo)

1 raminho de salsa

Tomilho em pó

Noz-moscada

4 c. (sopa)de azeite

Preparação:

Retire as gorduras ao lombo. Marine-o numa mistura de vinho, branco e tinto, cebola cortada em cubos, tomilho, cenoura em rodelas, dentes de alho e colorau doce. Tempere de sal e pimenta e deixe a marinar 10 horas.

Para o recheio, coza as castanhas num litro de água e erva doce. Quando cozidas, retire a casca e triture com miolo de broa até obter um puré. Misture a salsa picada, uma pitada de tomilho em pó e noz-moscada. Tempere a gosto.

Depois do tempo de marinada, abra a carne e espalhe o recheio.

Ate o lombo muito bem e leve-o ao forno num tabuleiro com azeite e um pouco da marinada. Deixe cozinhar durante 1 hora, a 170º . Retire a carne do forno e corte-a em fatias não muito finas. Para que não fique muito seco, reduza a marinada cozinhada a puré e passe-a por um passador chinês. Sirva as fatias de carne com este molho e acompanhe com batatinhas cozidas com pele.