Ginásios LFitness promovem campanha solidária para famílias e animais abandonados

A cadeia de ginásios LFitness Health Club, com clubes em Oliveira do Bairro, Cantanhede, Águeda e Albergaria-a-Velha, está a promover a habitual campanha de recolha de bens, por forma a fomentar o espírito de partilha e entreajuda para com quem mais precisa.

A partir de 1 de dezembro e até ao dia 17, a LFitness Health Club convida cada um a contribuir, deixando nos clubes desta cadeia de ginásios, artigos que têm como destino o lar de famílias desfavorecidas, ou animais abandonados, que agora se encontram em instituições.

Os bens angariados serão doados a quatro instituições, na área de cada clube. São elas, em Oliveira do Bairro, a Sociedade de São Vicente de Paulo; em Cantanhede, o Abrigo de Carinho (animais); em Águeda, A4 (animais) e em Albergaria-a-Velha, a APPACDM.

Foto alusiva à campanha do ano passado

Massa, arroz, atum, feijão, grão, salsichas, azeite, óleo, farinha, bolachas, cereais e leite; ração para cão, mantas, lixívia e sacos do lixo, bem como produtos de higiene são os produtos preferenciais, pois são mais fáceis de preservar, transportar e armazenar.

A LFitness Health Club realça a importância desta iniciativa, que irá fazer a diferença na mesa de Natal de várias pessoas, e melhorar as condições de vários animais.