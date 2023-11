Horóscopo – Semana 43 de 2023

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: As suas obrigações profissionais podem não lhe permitir estar tanto tempo com a pessoa amada, por isso, aproveite de uma forma especial todos os momentos a dois. Viva alegre e otimista! Saúde: Procure ter uma alimentação equilibrada. Dinheiro: Poderão surgir novas perspetivas nesta fase, mas não se deixe levar pelos impulsos. Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3. Pensamento positivo: Oiço a voz da minha intuição.

Touro

Carta Dominante: O 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Seja mais carinhoso com o seu parceiro. Saúde: Opte por fazer refeições ligeiras.

Dinheiro: Procure fazer um investimento na sua valorização profissional.

Números da Sorte: 8, 10, 24, 30, 32, 43. Pensamento positivo: Acredito em mim, mesmo nos momentos difíceis!

Gémeos

Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação. Amor: Poderá ter de enfrentar uma discussão com alguém da sua família. Abra mão de velhos hábitos. Saúde: O cansaço poderá invadi-lo, tente relaxar. Dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco em baixo, seja prudente nos gastos. Números da Sorte: 1, 16, 15, 24, 27, 31. Pensamento positivo: Estou sempre a tempo de começar de novo!

Caranguejo

Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: A sua vida afetiva poderá ganhar um novo rumo. Dê tempo ao tempo e acredite que é possível ser feliz. Saúde: Cuide melhor da sua pele, está a necessitar de uma limpeza facial. Dinheiro: Sentir-se-á preparado para realizar os projetos a que se propõe. Números da Sorte: 7, 8, 47, 41, 45, 3. Pensamento positivo: A vida é uma caminhada cheia de surpresas boas

Leão

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor: O seu cansaço pode prejudicar a sua relação amorosa. Procure estar calmo. Não se desgaste à toa! Saúde: Evite andar tão atarefado, vai sentir um forte desgaste físico e mental. Dinheiro: Poderá ter problemas com a sua entidade patronal. Seja prudente. Números da Sorte: 1, 8, 4, 10, 11, 6. Pensamento positivo: Tenho espírito de iniciativa para avançar com os meus projetos.

Virgem

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: Uma pessoa próxima de si poderá mostrar-lhe uma faceta menos agradável. Saúde: Poderá sentir dores musculares. O seu bem-estar dependerá da forma como encara os problemas. Dinheiro: Seja justo numa decisão que pode ter que tomar.

Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 17, 22. Pensamento positivo: Eu venço os desgostos através da confiança em mim próprio.

Balança

Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Escuridão. Amor: Terá de pensar um pouco mais na sua relação, e refletir bem se ela o faz feliz. Acredite mais na sua própria felicidade. Saúde: O stress e o excesso de trabalho poderão trazer-lhe alguns problemas. Dinheiro: Poderá haver um crescimento do seu poder material. Números da Sorte: 2, 11, 14, 17, 27, 39. Pensamento positivo: A luz da minha fé ilumina todos os desafios.

Escorpião

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas. Pratique o pensamento positivo e as ações construtivas agora! Saúde: Liberte-se da pressão através da boa disposição. Faça algo que o divirta. Dinheiro: Apesar das divergências de opiniões, não desista dos seus objetivos. Números da Sorte: 10, 20, 30, 4, 5, 9. Pensamento positivo: Sou prudente nas minhas ações para evitar erros.

Sagitário

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada. Amor: Um convite inesperado alegrará o seu dia. Que os seus desejos se realizem! Saúde: Mantenha o otimismo e procure manter a sua energia em alta. Dinheiro: Investigue oportunidades de emprego em empresas recentes. Números da Sorte: 16, 25, 33, 42, 50, 61. Pensamento positivo: Estou disponível para embarcar em novas viagens.

Capricórnio

Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: O convívio com a pessoa amada está favorecido nesta fase. Aproveite os bons momentos e esqueça os seus receios. Mantenha-se alegre e recetivo.

Saúde: Fase estável, mas esteja alerta. Dinheiro: Os seus problemas poderão ser resolvidos, embora com lentidão. Números da Sorte: 7, 10, 5, 22, 41, 1. Pensamento positivo: O amor traz alegria ao meu coração.

Aquário

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio. Amor: Evite esconder segredos ao seu par. Fortaleça a relação através da honestidade e da confiança. Saúde: Evite adotar uma postura incorreta. Tendência para dores de costas. Dinheiro: É possível que não consiga cumprir um pagamento. Acautele-se. Números da Sorte: 2, 19, 26, 34, 42, 54. Pensamento positivo: Sei que tenho uma grande força interior.

Peixes

Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Sentirá necessidade de contactar com pessoas diferentes. Viva com confiança! Saúde: Probabilidade de ocorrência de pequenos acidentes domésticos. Dinheiro: Altura de fazer uma maior contenção de despesas. Números da Sorte: 17, 23, 44, 13, 26, 1 Pensamento positivo: Aceito as mudanças na minha vida com otimismo.

