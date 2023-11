Iniciativa ‘65 horas em Festa’ foi um “enorme sucesso”

Mais de 3.200 pessoas participaram nas atividades da iniciativa ‘65 Horas em Festa’, promovida pela Câmara de Oliveira do Bairro para celebrar e homenagear a sua população idosa. O programa, repleto de atividades lúdicas, culturais e desportivas, abarcou todo o passado mês de outubro, em que se celebrou o Dia Internacional do Idoso e o Dia Mundial da Terceira Idade.

Os grandes destaques da iniciativa passaram pelo almoço-convívio, no dia 11 de outubro e o Congresso Envelhecer nos Eixos: Tempo, Trabalho e Felicidade, que contou com cerca de 1.400 participantes.

Neste congresso estiveram também o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, a vereadora Lília Ana Águas e o presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES), Ricardo Pocinho, para além das participações especiais de Fátima Lopes (apresentadora de televisão e escritora) e da atriz Noémia Costa, entre outros.

Este congresso abordou diversos temas relacionados com o envelhecimento, tendo sido organizado pela Câmara de Oliveira do Bairro e pela ANGES, com a colaboração da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Cubo Mágico da Saúde.

De referir ainda que o programa do ‘65 horas em Festa’ contou ainda com visitas gratuitas e atividades lúdicas e culturais na Radiolândia – Museu do Rádio, em Bustos, e no Museu de Etnomúsica da Bairrada, localizado no Troviscal, que integram a Rede de Museus de Oliveira do Bairro, tardes de cinema no Quartel das Artes, o lançamento do livro “A Salto: coragem de fugir ao absurdo”, de Álvaro Góis, tertúlias culturais nos polos de leitura do concelho e várias atividades físicas e desportivas, realizadas em vários pontos do concelho.

A vereadora do pelouro da Idade Maior da Câmara de Oliveira do Bairro, classificou a iniciativa como “um enorme sucesso, que suplantou as nossas melhores expectativas”.

“Durante um mês”, acrescentou Lília Ana Águas, “a temática do envelhecimento esteve no centro das nossas políticas sociais, culturais e desportivas, procurando também, através da discussão e da partilha, encontrar novos caminhos e soluções que garantam que os nossos seniores possam viver esta etapa da sua vida com a dignidade que merecem”.