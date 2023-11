Luzes de Natal iluminam as ruas de Cantanhede a partir de 1 de dezembro

A atmosfera característica do Natal regressa a Cantanhede na próxima sexta-feira, 1 de dezembro, com a inauguração das iluminações de Natal, pelas 17h30, com destaque para a fachada dos Paços do Concelho, junto à qual foi instalada uma árvore de Natal de grandes dimensões.

Até 7 de janeiro, a programação delineada pela autarquia para assinalar a época natalícia contempla diversas atividades, com destaque para a 1.ª edição do Teatrola – Festival de Teatro Infanto-Juvenil, promovido pela Associação Escolíadas, que decorre na tenda instalada na Praça Marquês de Marialva, nos dias 1 e 2 de dezembro.

Além da sonorização de rua e iluminação alusiva ao Natal nas ruas mais movimentadas da cidade, a Praça Marquês de Marialva vai ser palco de exposições, concertos, presépios, mercadinho, música, jogos, ateliês criativos e pinturas faciais.

Destaque ainda para a realização, entre 8 e 10 de dezembro, da Mod’Arte Cantanhede, iniciativa que inclui wokshops e dois desfiles de moda, um primeiro proporcionado por lojistas do concelho e um segundo que contará com a apresentação de criações artísticas de jovens designers também do concelho.

A chegada do Pai Natal à Praça Marquês de Marialva terá lugar no dia 16 de dezembro, sábado, com início às 16h30, trazendo consigo muita alegria, música e muitas surpresas.

Da programação consta também uma tômbola de Natal, de 1 a 27 de dezembro, um carrossel para crianças, até 7 de janeiro, e espetáculos musicais em várias freguesias.

Ainda no âmbito desta quadra, a Biblioteca Municipal acolhe a partir de 6 de dezembro a exposição “Nasceu um Menino”, uma mostra que reúne trabalhos do Mundinho d’Arte ateliê.

Destaque ainda para os presépios de cortiça, de Samuel Machado, e em calcário, da autoria de Carla Ferreira, que poderão ser apreciados já a partir de 1 de dezembro na Escola Conde Ferreira e Largo Conselheiro Ferreira Freire, respetivamente.