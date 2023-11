Pista de gelo em Oliveira do Bairro abre amanhã (dia 1)

A abertura da pista de gelo é às 10h. Pelas 18h, no jardim da cascata (entrada poente da cidade), será inaugurado o Presépio Escultórico da autoria do artista plástico Carlos de Oliveira Correia.

A programação “Um Natal mais perto de si” está de regresso a Oliveira do Bairro, entre 1 de dezembro e 7 de janeiro, com novidades, atividades e espetáculos gratuitos.

A edição de 2023 da Campanha de Natal, promovida pela Câmara Municipal, arranca esta sexta-feira, dia 1, com a inauguração da pista de gelo, localizada junto ao Edifício dos Paços do Concelho, às 10h, e, às 18h, junto à cascata, será inaugurado o presépio escultórico da autoria do artista Carlos de Oliveira Correia (autor da cegonha, que se encontra no mesmo local, na entrada de Oliveira do Bairro).

A pista de gelo vai funcionar todos os dias e o preço da entrada é de 1 euro por utilizador.

Música e bailado

Como destaque, a programação apresenta ainda o Concerto de Natal, no dia 16, às 21h30, e o Concerto de Reis, no dia 7 de janeiro, às 16h, ambos no Quartel das Artes, com entrada gratuita, sujeita a levantamento do bilhete na receção deste equipamento cultural.

O Concerto de Natal vai contar com a participação do Grupo Coral Orfeão de Bustos, Grupo Coral da Casa do Povo do Troviscal, Grupo Coral de Oiã e Grupo Coral do Orfeão Sol do Troviscal, que vão apresentar em Oliveira do Bairro um repertório alusivo à quadra natalícia. Ao palco do QA subirá ainda o grupo Cheers, como grupo musical convidado.

O Concerto de Reis, conforme tradição no concelho, será protagonizado pela Banda Filarmónica da Mamarrosa e pela União Filarmónica do Troviscal.

O bailado e a música vão também passar pelo QA, no dia 9, às 17h, com a apresentação do espetáculo “O Quebra-Nozes”, pela Companhia de Ballet Clássico de Leiria, e no dia 22, às 21h30, com a atuação do músico e intérprete Fernando Pereira. Este equipamento municipal vai contar também com as habituais sessões de cinema.

Promoção do livro e da leitura

Este Natal, os amantes da leitura vão poder desfrutar da exposição “Natal a Ler” e da feira “Livro, o melhor presente”, que vão decorrer até ao dia 31 de dezembro, na Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro e Polos de Leitura do Concelho.

É ainda neste âmbito que a Biblioteca Municipal vai promover o espetáculo infantil “Trilogia das Aves Ovo” (9/12) e os ateliês de promoção do livro e da leitura: “BioNatal – Um Natal Sustentável” (2/12), “O Rato que cancelou o Natal” (16/12), “Não abras este livro nem no Natal” (20/12) e “Para alguns é lixo, para nós é arte” (27/12), todos para crianças. Já no dia 13 de dezembro, este espaço abre portas ao workshop de leitura sénior “Quiz conhecer Portugal”.

Estão também agendadas, para os dias 18, 19 e 20 de dezembro, três sessões da atividade infantil “O Pai Natal é um maroto”, no Polo de Leitura de Oiã.

Natal nos Museus

A programação de Natal estende-se também à Rede de Museus de Oliveira do Bairro. A Radiolândia – Museu do Rádio, em Bustos, recebe, no dia 7 de dezembro, a iniciativa “Advento no Museu”, para o público sénior, e no dia 15, a atividade infantil “O Natal da Radiolinda”.

No Museu de Etnomúsica da Bairrada, no Troviscal, acontecem as atividades “Natal Educativo”, para crianças, e “Solstício de Natal”, para os mais velhos, nos dias 19 e 22 de dezembro, respetivamente.

O desporto e a atividade física são também uma das propostas para a quadra natalícia, com destaque para a realização do torneio de ténis e padel “Troféu de Natal”, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de dezembro, no Parque Desportivo Municipal de Oliveira do Bairro.

A participação neste torneio é gratuita, estando sujeita a inscrição prévia através do 234 732 120 ou parquedesportivo@cm-olb.pt.

As atividades da Biblioteca Municipal, Polos de Leitura e Rede de Museus são também de participação gratuita, necessitando apenas de inscrição até ao dia anterior à atividade.