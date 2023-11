Politécnico de Coimbra e municípios assinam protocolo para criação de Escola da Bairrada

O protocolo foi assinado no dia 21 de novembro, por Jorge Conde, presidente do IPC, Maria Teresa Cardoso, presidente da Câmara de Anadia, e Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada.

Os Municípios de Anadia e Mealhada assinaram um protocolo com o Politécnico de Coimbra destinado à implementação da Escola da Bairrada – Polo do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC). O acordo enquadra a parceria com as duas Câmaras Municipais na constituição do polo da Escola da Bairrada nesses municípios.

O protocolo foi assinado no dia 21 de novembro, por Jorge Conde, presidente do IPC, Maria Teresa Cardoso, presidente da Câmara de Anadia, e Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada.

Naquela cerimónia, o presidente do IPC referiu tratar-se do “primeiro ato oficial” de um projeto que serve o propósito da instituição, que é “acrescentar valor para as pessoas, as empresas e todos os agentes que estão no território”. O responsável afirmou ainda que gostaria de inaugurar a escola no próximo ano letivo, sendo que é previsível que possa iniciar antes dessa data no domínio das pós-graduações, se estiverem todas as condições reunidas.

Por sua vez, a presidente da Câmara Municipal de Anadia afirmou a satisfação com o estabelecimento da parceria e salientou que “vale a pena apostar no território da Bairrada” e nas suas potencialidades. Também a vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada realçou a importância da parceria e a “valorização da Bairrada”, particularmente nos setores-chave da educação, inovação, criatividade e empregabilidade.

A implementação da Escola da Bairrada tem como objetivos principais promover a oferta formativa com vista ao desenvolvimento de formações superiores não conferentes de grau como Cursos Técnicos Superiores Profissionais, Microcredenciações e Pós-Graduações em áreas de especial diferenciação do território da Bairrada, tendo em consideração as áreas de forte impacto no território destes dois municípios. Este polo do IPC será criado no âmbito da candidatura aprovada aos programas “Impulso Jovens STEAM” e “Impulso Adultos”.

Caberá ao Politécnico de Coimbra a coordenação e organização logístico-administrativa da Escola da Bairrada, o desenvolvimento da oferta formativa e a dinamização da mesma e da promoção da empregabilidade.

Aos dois municípios caberá proporcionar os espaços físicos para a implementação da Escola da Bairrada, proporcionar/dinamizar condições de transporte entre o local da Escola e as instalações onde se realizarem as formações no município, alocar os recursos humanos necessários ao funcionamento do(s) espaço(s), bem como promover a oferta formativa na região.