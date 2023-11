Rei dos Leitões distinguido como “Embaixador de Honra da Gastronomia Europeia”

O restaurante Rei dos Leitões, na Mealhada, foi laureado com o prémio de “Embaixador de Honra da Gastronomia Europeia”, aquando do XX Congresso Europeu de Confrarias y Associações Enogastronómicas (CEUCO), que contou com a participação de centenas de confrades e representantes de confrarias de toda a Europa.

O evento, que decorreu entre os dias 27 e 29 do passado mês de outubro, em Castellón, Espanha, tem como objetivo principal a “promoção da excelência da gastronomia e do vinho europeus, além de incentivar a partilha de conhecimentos e experiências entre as diversas confrarias participantes”, afirmou a organização, acrescentando que “as confrarias gastronómicas são um valor muito importante nos nossos tempos; defendem o valor do nosso passado, promovem um produto autóctone, uma gastronomia, um vinho particular, um local e, por extensão, a preservação da culinária artesã dos povos”.

A atribuição do prémio de “Embaixador da Gastronomia Europeia” é um dos momentos altos deste congresso, que já vai na 20.ª edição, o que explica a satisfação de António Paulo Rodrigues, proprietário do Rei dos Leitões, ao receber esta distinção. “É uma honra e uma alegria incomensuráveis, mas, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade, uma vez que, agora, carregamos aos ombros o dever acrescido de fazer ainda mais e melhor pela gastronomia portuguesa, pela cozinha de qualidade e tradicional e para continuar a prestigiar a restauração nacional”, declarou.

De realçar que não é a primeira vez que o restaurante mealhadense conquista um prémio neste congresso europeu. Em 2019, durante o XVII CEUCO, realizado em Albufeira, o Rei dos Leitões já recebia o prémio de “Melhor Restaurante da Europa”, fazendo jus à sua divisa “A servir o melhor leitão desde 1947…”.

Este ano, para além do prémio de “Embaixador da Gastronomia Europeia”, Portugal ainda conquistou outros três prémios, nomeadamente, “Melhor Festival Europeu de Enogastronomia” atribuído à Festa Vitifrades – Vinho de Talha – que se realiza na Vila de Frades, no concelho da Vidigueira; “Melhor Adega Europeia”, atribuído à Adega Cartuxa; e, “Melhor Produtor Artesão Europeu” agraciado à Tradições de Família pela Marmelada Branca de Odivelas.

De acordo com a organização, a próxima edição do Congresso Europeu de Confrarias y Associações Enogastronómicas realizar-se-á na Grécia.