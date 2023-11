Rotary de Oliveira do Bairro promove palestra sobre educação

“Não é aceitável um modelo educacional em que alunos do séc. XXI são ensinados por professores do séc. XX, com práticas do séc. XIX.” A constatação de José Pacheco, que colocou em prática o modelo de escola aberta, democrática e inclusiva na Escola da Ponte, serviu de inspiração a Iolanda Pereira, que aceitou o desafio do Rotary Club de Oliveira do Bairro, para falar dos desafios atuais da Educação.

Numa palestra bastante participada, que juntou dezenas de pessoas – entre companheiros rotários e muitos agentes da educação – na Biblioteca Municipal, Iolanda Pereira alertou para o facto de os professores estarem “desgastados, a desistir”, mas o mesmo acontece com os alunos. Por isso, “os professores têm mesmo de ser professores do séc. XXI”. E para tal não basta o uso da tecnologia, mas optar por uma forma diferente de dar as aulas, que começa na disposição da sala e continua na criação de uma maior proximidade e empatia com os alunos.

O que se pede aos professores, continuou Iolanda Pereira, é que trabalhem com os alunos “nas competências que lhes são exigidas cá fora: trabalho em equipa, autoconhecimento, comunicação, persistência, criatividade, raciocínio, convívio e lógica”.

Licenciada em Educação de Infância, mas com uma vasta experiência em direção pedagógica e com formação em parentalidade consciente e outras áreas, Iolanda Pereira avançou que as famílias são outro dos desafios que se colocam hoje à educação. Um tema que, por si só, permite nova discussão, ficando a promessa, face ao interesse da plateia, de uma nova abordagem para breve.