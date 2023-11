Solange Jesus foi 11.ª classificada na Maratona de Nova Iorque

A atleta, natural do concelho de Oliveira do Bairro, estreou-se, no passado domingo, na Maratona de Nova Iorque.

Foto de arquivo

Solange Jesus, atleta natural do concelho de Oliveira do Bairro, estreou-se, no passado domingo, dia 5 de novembro, na Maratona de Nova Iorque, alcançando o 11.º lugar. A corrida foi ganha pela queniana Helen Obiri.

A bairradina de 36 anos, que deixou recentemente o Feirense e é o novo reforço do Sporting de Braga, correu os 42,195 quilómetros em 2:34.37 horas, longe do seu recorde pessoal (2:28.15, conseguidos este ano em Paris) e da marca de qualificação olímpica, ficando “à porta” do “top 10”, a 27 segundos da 10.ª classificada, a etíope Fantu Jifar.