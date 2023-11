“Teatrola” leva magia do teatro a três municípios da região

Os municípios bairradinos de Oliveira do Bairro, Cantanhede e Mealhada vão partilhar a primeira edição do “Teatrola”, Festival de Teatro Infanto-Juvenil.

É já no dia 1 de dezembro, em Oliveira do Bairro, que arranca a 1.ª edição deste festival, que é promovido pela Associação Escolíadas, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Centro.

A partir daquele dia e até 11 de dezembro, quatro companhias de teatro irão percorrer as salas e estabelecimentos de ensino de Mealhada, Cantanhede e Oliveira do Bairro, levando o teatro às escolas e famílias.

O cartaz integra três produções amadoras e uma companhia profissional, que vão levar o teatro aos três concelhos em oito datas, chegando a mais de 2.500 crianças. São elas “A minha casa é uma flor”, a partir da obra de António Manuel Pina, interpretado pelos Jovens Artistas Unidos da PROMOB, “Só pode ser invenção” a partir d’O Grufalão, apresentado pela ESCOLÍADAS – Associação Recreativa Cultural, “Alice no País do Medo”, de Olga Resi, interpretado pelo Grupo de Teatro Cordinha d’Água do Rancho Os Lavradores de Cordinhã e “Parece… Mas não é uma história de Natal”, interpretado pela companhia Atrapalharte.

Programação

Festival Teatrola

Oliveira do Bairro

(Quartel das Artes)

1 de dezembro

10h30 – “A minha casa é uma flor” – Jovens Artistas Unidos da PROMOB

15h30 – “Alice no País do Medo” – Cordinha d’Água

Cantanhede

(Tenda de Natal)

1 de dezembro

10h30 – “Parece, mas não é uma História de Natal” – Atrapalharte

15h30 – “A minha casa é uma flor” – Jovens Artistas Unidos da PROMOB

2 de dezembro

15h30 – “Alice no País do Medo” – Cordinha d’Água

18h – “Só Pode Ser Invenção” – Escolíadas

Mealhada

(Cineteatro Messias)

11 de dezembro

10h30 – “Só Pode Ser Invenção” – Escolíadas

14h30 – “Parece, mas não é uma História de Natal” – Atrapalharte