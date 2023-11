Vagos volta a trazer magia ao “Nosso Natal”

O evento tem início no sábado, dia 16 de dezembro, com o tão aguardado momento da chegada do Pai Natal, o único Pai Natal certificado da Península Ibérica, acompanhado pelos seus amigos, a Minnie e o Mickey.

A magia da quadra está a caminho de Vagos com o evento “Vagos, o Nosso Natal”. Esta edição, que irá decorrer entre 16 e 30 de dezembro, promete muita animação em vários locais da vila de Vagos, com diversas atividades desde animação de rua, contos e histórias, pinturas faciais, “jogos de encantar”, carrosséis, a “Casa de Natal”, concertos e variados espetáculos, e o Mercadinho de Natal, onde se poderão encontrar doces tradicionais, acompanhados por bebidas quentes como vinho e chocolate.

O evento tem início no sábado, dia 16, com o tão aguardado momento da chegada do Pai Natal, o único Pai Natal certificado da Península Ibérica, com a companhia dos seus amigos, a Minnie e o Mickey. A personagem principal desta época, cheia de magia, chegará ao Largo da Biblioteca acompanhada por elementos da Banda Vaguense, às 15h, percorrendo, depois, a Praça da República e a Praça da Corredoura. O “Pai Natal inicia a sua Viagem” no dia 23, às 15h, mas antes fará as suas despedidas pelos vários locais do evento.

Diariamente, diversos carrosséis em vários locais farão as delícias dos mais pequeno, assim como muita animação de rua em itinerância, diversas oficinas artísticas como “Pinheirinho”, “Família no Natal” e “Natal em Macramé”, a oficina de teatro “Diverte-te”, os “Jogos de Encantar” e as pinturas faciais.

O teatro não pode faltar com “Onde está o Pai Natal?”, “O Inventor de Brinquedos”, “Histórias há muitas”, “O mundo dos Duendes”, “Outra Vez Natal?!” e “Oh Oh Oh”.

No domingo, dia 17, realiza-se a FaaVa de Natal (Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos) patente todo o dia na Praça do Município com a visita do Pai Natal durante a manhã.

Destaque ainda para algumas atividades, nomeadamente, As Histórias à Fogueira e os Contos de Natal; o espetáculo circense “Somnium Circus” nos dias 22 e 30; a performance com fogo “Christmas Fire!” no dia 22; o concerto infantil Histórias Contadas e Cantadas, de Alda Casqueira, nos dias 23 e 29 de dezembro; o espetáculo de magia Das coisas nascem Coisas, com Zé Mágico, no dia 23; e o espetáculo de dança da Art´Z Dance Studio, no dia 17.

Música não faltará

Estão previstas, também, diversas performances musicais que acontecem em diversos locais com Mimo´s Dixie Band, Uma espécie de música de Natal, Soldadinhos de Chumbo e Os Gnomos e o Planeta Feliz.

Muitos concertos e espetáculos estão programados no Largo da Biblioteca. No dia 16, na inauguração do evento, João Gentil, acordeonista a solo, atua, pelas 18h e, à noite, a Escola de Música do Colégio de Calvão sobe ao palco, pelas 21h. No domingo, dia 17, pelas 15h30, realiza-se o concerto comemorativo do 55.º aniversário do Orfeão de Vagos tendo como convidados Armindo Fernandes e o Grupo Coral da Casa do Povo do Troviscal e, no dia 27, é a vez do concerto com Cabaças e Cavaquinhos de Soza, pelas 19h.

O tão aguardado concerto de Natal acontece no dia 29, pelas 21h, com Musikgesellschaft Kaiseraugst (Suíça) & Banda Vaguense. A terminar, no dia 30, pelas 21h, a Escola de Música “Música Convida”, da Ponte de Vagos, fará o encerramento deste evento natalício, em Vagos.

Ainda, no âmbito da Bolsa de Talentos Artísticos de Vagos, “REVELA-TE”, atuarão os grupos MAiS soul, no dia 17, D´Improviso, no dia 21, Briefly no dia 26 e Fábio Jacinto, no dia 28.

Mais atividades

No dia 19, realiza-se a comemoração do VIII Aniversário da Biblioteca Municipal João Grave com diversos momentos como Marionetas a 4 fios, teatro de fantoches “Tu cá tu lá” e a presença do Pai Natal.

Por fim, será ainda possível visitar os Ateliers de Natal “Vem construir o teu NATAL” e “Estrela dos Desejos” e a exposição de “Pais Natais” e “Aldeia de Natal” em miniatura, patentes no Museu do Brincar. Ainda, de 17 a 23 de dezembro, o “Pai Natal vai estar no Museu” e proporcionará, a todos, momentos de diversão com as crianças, tirará fotos, brincará e, em festa, desejará a todos um Feliz e Santo Natal. O Museu encontra-se encerrado nos dias 18, 24, 25 e 26 de dezembro e a entrada é gratuita durante o evento.

O programa detalhado, por áreas temáticas ou programação diária, pode ser consultado no site da Câmara Municipal.

A entrada, neste evento e nas diversas atividades, é gratuita.