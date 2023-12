Bairrada tem cinco dos 25 municípios do Centro mais amigos da longevidade

Águeda, Anadia, Cantanhede, Oliveira do Bairro e Vagos fazem parte dos 25 municípios distinguidos no passado dia 20 pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), por oferecerem as melhores condições para um envelhecimento seguro, saudável e ativo.

Dos 25 municípios distinguidos, nove são da Região de Aveiro, seis das Beiras e Serra da Estrela, cinco da Região de Coimbra, dois da Região de Leiria, um do Oeste, um de Viseu Dão Lafões e um da Beira Baixa.

A CCDR Centro desenvolveu um trabalho de identificação destes territórios, com o apoio técnico da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra para o desenvolvimento e aplicação da metodologia, que permitiu distingui-los como os mais amigos da Longevidade, na Região Centro.

Estes territórios foram apurados através de duas componentes: uma mais estrutural alicerçada em indicadores estatísticos e outra mais conjuntural que tem como fonte as boas práticas apresentadas ao Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável na Região Centro.

Os galardões foram entregue numa cerimónia que decorreu no Cais Criativo da Costa Nova, em Ílhavo. A iniciativa contou ainda com apresentação do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável e uma mesa-redonda sobre oportunidades de financiamento disponíveis para esta área temática.