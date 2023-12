Caves da Montanha lançam espumante especial 80 anos

Montanha Real Grande Reserva Edição Aniversário é feito das castas Baga e Pinot-Noir da colheita de 2013, com estágio de 10 anos em cave.

As Caves da Montanha acabam de lançar uma edição especial do Espumante Montanha Real, com o qual pretendem celebrar os seus 80 anos de história (1943-2023).

O Montanha Real Grande Reserva Edição Aniversário é feito das castas Baga e Pinot-Noir da colheita de 2013, tendo estagiado ao longo destes 10 anos, nas suas caves, o que permitiu a criação de um espumante único e especial, que agora foi lançado numa edição limitada e numerada.

Alberto Henriques, diretor geral e quarta geração das Caves da Montanha, localizadas em Anadia, explica que “para celebrarmos os nossos 80 anos, produzimos e criámos esta edição especial do Montanha Real, um blanc de noirs, que tem a sua base na nossa casta Rainha da Bairrada, a Baga, e a melhor casta francesa para a produção de grandes champagnes, o Pinot-Noir”.

“Este novo espumante resulta de parte da nossa evolução e tradição, e da vontade de mostrar como os nossos espumantes são dos melhores do mundo. O Montanha Real Grande Reserva Edição Aniversário vai demonstrar isso mesmo, sendo dos melhores espumantes que já produzimos,” afirma Alberto Henriques.

O Montanha Real Grande Reserva Edição Aniversário, que estagiou nas caves a uma amplitude térmica de 2-3ºC, tem todas as garrafas numeradas, acondicionadas numa caixa desenhada especialmente para esta edição de aniversário.

Em novembro, as Caves da Montanha venceram pelo segundo ano consecutivo, o Prémio de Melhor Espumante no concurso de vinhos e espumantes da Bairrada, organizado pela Comissão Vitivinícola da Bairrada, com o Montanha Grande Cuvée Chardonnay & Arinto 2018.