Concerto de Reis em Oliveira do Bairro

Depois do Concerto de Natal, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro vai promover o habitual Concerto de Reis, integrado na programação “Um Natal mais perto de si 2023”.

Assim, no próximo dia 7 de janeiro, terá lugar, no Quartel das Artes, o Concerto de Reis, a partir das 16h. Este espetáculo vai contar com as atuações da Banda Filarmónica da Mamarrosa, dirigida pelo maestro Abílio Liberal, e da União Filarmónica do Troviscal, dirigida pelo maestro André Granjo, que vão “presentear o público com interpretações de obras e compositores de relevo, dando assim as boas-vindas ao novo ano de 2024”, pode ler-se na sinopse do evento.

A entrada neste concerto é gratuita, estando sujeita ao levantamento de ingresso na bilheteira do Quartel das Artes, a funcionar de terça a sexta-feira, das 10h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30.