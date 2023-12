Concurso Literário Rosinda de Oliveira premeia também ilustração

Oliveira do Bairro

Até ao próximo dia 15 de dezembro estão abertas as inscrições para a 6.ª edição do Concurso Literário Professora Rosinda de Oliveira, promovido pela PROMOB e pelo Instituto de Educação e Cidadania (IEC) da Mamarrosa. Este ano, com uma novidade, já que a somar à vertente de escrita, inaugura-se uma vertente de ilustração.

O concurso (nas duas vertentes) é dirigido ao público em geral, de todo o país, sendo que, para participar, os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição, disponibilizado no site da PROMOB, e submeter um texto inédito e/ou uma ilustração original, para o endereço de email do IEC (instituto.educacao.cidadania@gmail.com).

Os textos deverão ser escritos em língua portuguesa, em prosa, com tema totalmente livre. Já as ilustrações deverão ser inspiradas em textos vencedores de edições transatas.

O regulamento e formulário de inscrição estão disponíveis em CL Prof Rosinda de Oliveira | Promob (promobassociacao.com).

A edição deste ano conta, ainda, com a reformulação total do Júri, composto, na vertente escrita, por Filomena Martins (Universidade de Aveiro), Maria Madalena Teixeira (Universidade de Aveiro), Cristina Sá (Universidade de Aveiro) e Cristina Calvo (Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro), e, na vertente de ilustração, por Olga Santos (Arquiteta e artista), Marta Justiça (Artista plástica) e André Capote (Professor de Artes Visuais e Artista plástico).

As submissões, aceites até 15 de dezembro, serão avaliadas até ao final do ano pelos júris mencionados, e, como habitualmente, os prémios decorridos das suas deliberações serão divulgados e entregues em fevereiro de 2024, na cerimónia “Evocar Rosinda de Oliveira”, no IEC, na Mamarrosa.

Este projeto é fruto de uma parceria entre a PROMOB e o IEC, e pretende fomentar hábitos de escrita e a expressão artística e criativa, na nossa comunidade e a nível nacional, premiando os melhores trabalhos.

Com o Concurso, a PROMOB e o IEC desejam, ainda, “perpetuar o nome, vida e obra da professora Rosinda de Oliveira, cujo labor em função da cultura e da educação continua a ter grande relevância na região”.