Farmácia Central, em Anadia, aumenta instalações e serviços

As remodeladas e ampliadas instalações da Farmácia Central, localizada na Avenida Engenheiro Tavares Silva, em Anadia, não passam despercebidas.

O renovado espaço tem recebido, por isso, inúmeros elogios de clientes que veem nesta transformação mais e melhores condições de atendimento, mas também a entrada em funcionamento de um conjunto de serviços cada vez mais procurados.

Com 14 anos de vida, a Farmácia Central inaugurou, no passado dia 10 de novembro, as renovadas instalações: “Tínhamos uma grande necessidade espaço/crescimento por forma a melhorar o atendimento, mais reservado, mais privado.

Por outro lado, havia a necessidade de alargar a oferta de serviços e de dotar a farmácia de tecnologia de ponta para melhor servir a população”, revela Vanessa Peralta, proprietária da Farmácia Central, recordando que este processo começou a ser desenhado em 2021, tendo as obras sido realizadas faseadamente, entre maio e outubro de 2023, permitindo que o espaço disponível (com aquisição de mais uma loja) viesse triplicar a área disponível da farmácia.

Notícia completa na edição impressa ou digital