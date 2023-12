Identificados por furto de combustível no Concelho de Águeda

A GNR, através do Posto Territorial de Arrancada do Vouga, identificou no passado dia 19, dois homens de 56 e 36 anos, por furto de combustível, no concelho de Águeda.

Na sequência de uma ação de patrulhamento na freguesia de Macinhata do Vouga, os militares da GNR detetaram uma viatura suspeita estacionada junto a um veículo pesado de mercadorias. No seguimento da ação foi realizada uma abordagem aos suspeitos, tendo sido possível apurar que os indivíduos estavam a furtar combustível.

No decorrer da ação, foram apreendidos quatro recipientes contendo um total de 90 litros de combustível e uma bomba elétrica com os seus componentes.

O combustível recuperado foi entregue ao legítimo proprietário e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.